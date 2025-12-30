Movil - LB1A -
    diciembre 30, 2025 | 12:08
    Rescatan bomberos a perro en riesgo en el Dren 2A de Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El animal fue puesto a salvo y canalizado a Bienestar Animal tras un reporte ciudadano oportuno.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos del Departamento de Bomberos realizaron el rescate de un perro en situación de riesgo en las inmediaciones del Dren 2A, luego de atender un reporte ciudadano recibido la mañana de este martes, informó la Dirección General de Protección Civil.

    La dependencia señaló que la rápida intervención del personal operativo permitió poner a salvo al animal, evitando que su integridad física se viera comprometida en la zona del dren.

    Tras el rescate, el perro fue canalizado a la Dirección de Atención y Bienestar Animal, donde recibirá valoración médica y los cuidados correspondientes, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

    Protección Civil destacó que la atención oportuna fue posible gracias a la participación ciudadana, al realizar el reporte de manera inmediata a los cuerpos de emergencia.

    La autoridad subrayó la importancia de la colaboración entre la comunidad y las dependencias municipales, al considerar que este trabajo conjunto es fundamental para la protección de la vida, tanto humana como animal, en situaciones de riesgo.

