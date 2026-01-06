Mantiene Dirección de Limpia labores permanentes en la Villa Navideña

Publicidad - LB2 -

Las cuadrillas continuarán con trabajos de limpieza incluso después de concluir el evento del DIF Municipal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene labores constantes en la Villa Navideña a lo Mexa, y continuará con los trabajos incluso después de concluir el evento organizado este martes por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio.

Desde el arranque de la Villa Navideña en diciembre pasado, personal de la dependencia ha mantenido presencia permanente con el objetivo de garantizar que las áreas se conserven limpias, ordenadas y en condiciones seguras para las familias asistentes, informó el titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan.

- Publicidad - HP1

Las acciones incluyen barrido general, recolección de residuos, retiro de desechos y limpieza posterior a cada jornada, con el propósito de preservar en buen estado los espacios públicos destinados a esta actividad de convivencia familiar.

De acuerdo con la dependencia, de lunes a jueves opera una cuadrilla regular, mientras que de viernes a domingo se refuerzan las labores con un equipo especial de fin de semana, sumando entre 10 y 12 trabajadores que participan de manera constante en el mantenimiento del lugar.

Solís Kanahan señaló que estas tareas se realizan en coordinación con diversas dependencias municipales, a fin de complementar los trabajos operativos necesarios para el correcto desarrollo del evento y la atención al público.

“Con estas acciones refrendamos el compromiso de apoyar actividades que fomentan la convivencia familiar y de mantener los espacios públicos limpios y funcionales para el disfrute de la ciudadanía”, expresó el funcionario.

La Dirección de Limpia reiteró que los trabajos continuarán una vez concluida la Villa Navideña, como parte del proceso de recuperación y ordenamiento de las áreas utilizadas durante el periodo decembrino.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.