Requiere proyecto Vivienda para el Bienestar 30 mdp para introducir agua potable

Falta definir inversión para servicios básicos en nuevas viviendas al suroriente de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que se requieren alrededor de 30 millones de pesos para introducir el servicio de agua potable a las viviendas contempladas dentro del programa Vivienda para el Bienestar en Ciudad Juárez, un tema que actualmente se encuentra en revisión por las instancias correspondientes.

El alcalde explicó que el proyecto habitacional contempla, en una primera etapa, la construcción de entre 700 y más de mil viviendas, principalmente en zonas como Leonardo Solís Barraza, lo que implica la necesidad de garantizar infraestructura básica para su correcta operación.

Pérez Cuéllar señaló que la introducción del agua potable forma parte de las inversiones normales en cualquier nuevo desarrollo urbano, al igual que el alumbrado público, pavimentación y otros servicios esenciales para las familias que habitarán estas viviendas.

“Ya está todo listo, la constructora está lista, el recurso del Infonavit está listo, solamente tiene que resolverse eso”, expresó el presidente municipal.

El edil aclaró que la definición sobre quién debe cubrir el costo de esta inversión corresponde al Infonavit, al tratarse de un tema que no es competencia directa del Gobierno Municipal, aunque reconoció la importancia de que se resuelva para no retrasar el arranque del proyecto.

Indicó que las autoridades involucradas continúan revisando el tema financiero y técnico, con el fin de que las viviendas puedan contar con servicios básicos completos y se garantice un desarrollo urbano adecuado para las y los beneficiarios del programa.

