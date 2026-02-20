Realizan en Parral segunda sede de los Foros de Turismo 2026

Publicidad - LB2 -

Congreso analiza reformas a la Ley de Turismo para fortalecer competitividad y consulta sectorial.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – La 68 Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo en Hidalgo del Parral la segunda sede de los Foros de Turismo 2026, como parte del proceso de consulta para actualizar el marco jurídico del sector en Chihuahua.

Las mesas de trabajo fueron organizadas por la Comisión de Turismo con el objetivo de analizar y discutir iniciativas de reforma a la Ley de Turismo del Estado, particularmente en materia de operatividad de los Consejos de Turismo y mecanismos de consulta dentro del sector.

El presidente de la Comisión de Turismo, diputado José Luis Villalobos, agradeció la participación de representantes del sector turístico de la región, al señalar que sus aportaciones incidirán directamente en la construcción de políticas públicas y ajustes legislativos.

Por su parte, el presidente del Congreso del Estado, diputado Guillermo Ramírez, destacó la relevancia del turismo como actividad estratégica para Parral y los municipios del suroeste, subrayando la importancia de mantener un Poder Legislativo cercano a la ciudadanía.

“Mantener al Poder Legislativo cercano a las personas es fundamental y clave para nuestro trabajo”, expresó.

Las iniciativas en análisis buscan elevar la calidad y competitividad de los servicios turísticos, fomentar la innovación y diversificación de la oferta, fortalecer la colaboración público-privada y optimizar la formulación de políticas públicas, además de establecer lineamientos para la integración y funcionamiento de los consejos turísticos.

Las propuestas recabadas en estos foros serán procesadas por el equipo técnico del Congreso y por las y los integrantes de la Comisión de Turismo para la elaboración del dictamen correspondiente.

El proceso de consulta continuará en Casas Grandes el 26 de febrero; en Ciudad Juárez el 27 de febrero; en Guerrero el 6 de marzo; y en Creel el 7 de marzo, como parte de una agenda regional orientada a integrar la visión de distintos municipios.

En el evento participaron diputadas y diputados locales, así como representantes del Ejecutivo estatal y del Ayuntamiento de Parral, en un ejercicio de diálogo con actores del sector turístico.

