Formaliza Rosana Díaz salida de Morena y se integra al PVEM en Chihuahua

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La legisladora argumenta violencia política y conflictos internos como motivos de su decisión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La diputada local Rosana Díaz oficializó su salida del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua para incorporarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras una serie de conflictos internos que, aseguró, incluyeron agresiones y actos de violencia política.

La legisladora juarense había anticipado que sería en abril cuando definiría su permanencia en Morena, decisión que concretó luego de diferencias con la dirigencia de su bancada, encabezada por Cuauhtémoc Estrada. El distanciamiento se profundizó tras episodios de exclusión y disputas internas que derivaron incluso en acciones legales.

“Quiero trabajar tranquila en un lugar en donde no reciba agresiones de nadie”

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Díaz señaló que su objetivo principal es mantener su labor legislativa enfocada en la ciudadanía, alejándose de conflictos partidistas que, dijo, obstaculizan su desempeño. En ese sentido, reiteró que su salida responde a la necesidad de ejercer su función en un entorno sin confrontaciones.

“El fin es trabajar por los ciudadanos, y en eso nos vamos a enfocar”

Uno de los episodios clave en la ruptura ocurrió el pasado 18 de diciembre, durante la sesión del Congreso del Estado en la que se aprobó un endeudamiento de 3 mil millones de pesos solicitado por la administración estatal como parte del Paquete Económico 2026. La diputada no participó en la votación al retirarse del pleno antes de que se sometiera el punto a consideración, lo que generó inconformidad al interior de Morena.

A raíz de estos hechos, la legisladora interpuso una denuncia por violencia política de género ante instancias electorales. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua resolvió a su favor el pasado 25 de marzo, al revocar de manera unánime los procedimientos sancionadores promovidos en su contra por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Con su salida, la composición del Congreso del Estado registra ajustes en las bancadas. Morena queda con 11 diputados, mientras que el PVEM incrementa su representación a dos legisladores. El resto del Congreso se mantiene con 13 diputados del PAN, cuatro del PRI, dos de Movimiento Ciudadano y uno del Partido del Trabajo.

El movimiento de Díaz se suma a una serie de reacomodos políticos en el ámbito local, en un contexto de tensiones internas dentro de los partidos y de cara a la reconfiguración de fuerzas en el Poder Legislativo estatal.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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