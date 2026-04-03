Ordena tribunal destrabar iniciativas para elección directa de regidores en Chihuahua

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Resolución del TEE obliga al Congreso a legislar antes del proceso electoral 2026-2027.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) determinó que el Congreso del Estado incurrió en omisión legislativa al no establecer, en los plazos legales, las reglas para la elección directa de regidurías, lo que obliga a retomar iniciativas que permanecían sin dictaminar.

La resolución, emitida el pasado 31 de marzo, señala que el Poder Legislativo estatal incumplió con el plazo de 365 días previos al inicio del proceso electoral 2026-2027 para regular este mecanismo de participación ciudadana. El fallo deriva de recursos promovidos por organizaciones civiles que impulsan este modelo desde hace varios años.

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El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que esta determinación judicial obliga a las fuerzas mayoritarias en el Congreso a reactivar las propuestas pendientes.

“Ha sido muy lento el proceso en el Congreso del Estado. Llevamos prácticamente tres legislaturas y no lo hemos podido terminar”

El legislador sostuvo que su bancada ha presentado diversas iniciativas para regular la elección directa de regidores, pero acusó que estas han sido detenidas en comisiones. Atribuyó esta situación al control legislativo que mantienen los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

“Hay propuestas, nosotros como Morena hemos presentado varias para establecer las reglas, nada más que esas iniciativas se han ido a la congeladora”

Desde 2017, organizaciones de la sociedad civil han promovido la figura de elección directa de regidores como un mecanismo para fortalecer la representación territorial en los municipios. La resolución del tribunal retoma esta demanda y establece la obligación de legislar en la materia dentro de los tiempos electorales vigentes.

Estrada señaló que, con esta determinación, el Congreso deberá establecer las reglas para que la ciudadanía pueda elegir directamente a sus representantes municipales en las urnas, en lugar del esquema actual basado en listas vinculadas a las planillas de ayuntamientos.

El fallo del TEE se da en un contexto de tensiones entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso local, donde la mayoría legislativa recae en PAN y PRI, mientras Morena ha impulsado reformas en materia electoral que no han avanzado en el proceso parlamentario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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