Reportan fuerte incendio en recicladora sobre la carretera a Casas Grandes

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El siniestro ocurre en el kilómetro 23, cerca de instalaciones de Pemex; cuerpos de emergencia mantienen labores de control y exhortan a extremar precauciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un fuerte incendio se registra la tarde de este lunes en una recicladora ubicada en el kilómetro 23 de la carretera a Casas Grandes, a la altura de las inmediaciones de las instalaciones de Pemex, lo que ha provocado una amplia movilización de corporaciones de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consume principalmente materiales plásticos y madera, generando una densa columna de humo que puede observarse desde distintos puntos de la ciudad.

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Elementos del Departamento de Bomberos y de Protección Civil trabajan en el lugar para contener las llamas y evitar que el incendio se propague hacia predios o instalaciones cercanas.

“Si circulas por la zona, extrema precauciones, reduce la velocidad y permite el paso de las unidades de emergencia.”

Las autoridades mantienen activo el operativo en el área, por lo que exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores de combate al fuego.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio, mientras las autoridades continúan con las maniobras para controlar completamente el siniestro.

Fotografía: FB Julio Vallesillo

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