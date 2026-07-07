Acusa Cruz Pérez Cuéllar al PAN de provocar incendio en depósito de llantas; anuncia acciones legales

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El alcalde con licencia aseguró que el siniestro fue intencional y responsabilizó directamente al PAN, sin presentar pruebas públicas que sustenten el señalamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que el incendio registrado en el depósito de llantas del relleno sanitario fue provocado de manera intencional y responsabilizó directamente al Partido Acción Nacional (PAN), al anunciar que analiza emprender acciones legales por estos hechos.

En entrevista con ADN A Diario Network, el morenista aseguró que un guardia del lugar confirmó que varias personas ingresaron al sitio antes del incendio, lo que, dijo, permite concluir que el siniestro fue provocado.

“Fue provocado. Anoche el guardia que estaba ahí ya confirmó que varios sujetos entraron. Las llantas no se prenden así”, afirmó.

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Pérez Cuéllar precisó que el incendio ocurrió en el área donde se almacenan neumáticos y no en el relleno sanitario, al señalar que la disposición de las llantas se modificó desde hace tiempo como parte de las acciones de manejo de residuos.

El edil con licencia sostuvo que existe una coincidencia entre el incendio y una conferencia de prensa convocada por dirigentes panistas el mismo día, por lo que responsabilizó a ese partido de lo que calificó como un “crimen ecológico” contra la ciudad.

“Yo señalo directamente al PAN de este crimen ecológico contra nuestra ciudad. Esto ya no es guerra sucia contra un partido político o contra un personaje, esto ya es guerra sucia contra la ciudad”, expresó.

Asimismo, anunció que revisará las herramientas jurídicas disponibles para presentar las denuncias correspondientes, además de hacer públicos los señalamientos ante la ciudadanía.

Durante la entrevista, Pérez Cuéllar indicó que el trabajo realizado en los últimos años para separar las llantas del resto de los residuos permitió que el incendio pudiera ser controlado con mayor rapidez, aunque reconoció que el humo generado por la combustión de los neumáticos provocó una importante afectación visual.

Hasta el momento, las autoridades encargadas de la investigación no han informado públicamente sobre los resultados de los peritajes ni han atribuido de manera oficial el origen del incendio o la posible responsabilidad de alguna persona o grupo.

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