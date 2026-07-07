Atribuye alcalde incendio en relleno sanitario a presunto acto provocado y señala a diputada del PAN

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Héctor Ortiz Orpinel afirmó que presentará una denuncia ante la Fiscalía para investigar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).- El presidente municipal de Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, aseguró que el incendio registrado la noche del lunes y la madrugada del martes en el relleno sanitario fue provocado y señaló públicamente a la diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, como presunta autora intelectual de los hechos, al tiempo que anunció que el Gobierno Municipal presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil, el incendio se originó en el área de acopio de llantas del relleno sanitario y fue controlado alrededor de las 4:00 de la madrugada, evitando que las llamas alcanzaran el resto del material almacenado. La emergencia fue reportada al número 911 a las 23:53 horas del lunes, lo que derivó en un amplio despliegue de cuerpos de emergencia.

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En las labores de combate participaron varias máquinas extintoras, cisternas y maquinaria pesada que utilizó tierra para contener el fuego. Asimismo, se sumaron unidades de apoyo de las empresas BRP y Bosch para reforzar las acciones de control del siniestro.

Ortiz Orpinel sostuvo que trabajadores del relleno sanitario reportaron movimientos inusuales en el perímetro antes del inicio del incendio, situación que, dijo, fortalece la hipótesis de que el fuego fue provocado.

“Todo esto está orquestado por la diputada y su equipo”, afirmó el alcalde durante una entrevista.

El edil aseguró que, si las investigaciones confirman la participación de personas señaladas, el Gobierno Municipal procederá con las denuncias penales correspondientes, al considerar que este tipo de hechos ponen en riesgo el patrimonio de la ciudad y la salud pública.

“Se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para que se investiguen las causas del incendio y determinar quiénes estuvieron atrás del mismo”, señaló.

En las semanas recientes, la diputada local Xóchitl Contreras había realizado señalamientos públicos para exigir al Gobierno Municipal mejorar el equipamiento del Departamento de Bomberos. Hasta el momento de estas declaraciones, no se había informado de una postura pública de la legisladora respecto a las acusaciones formuladas por el alcalde ni de resultados oficiales de la investigación sobre el origen del incendio.

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