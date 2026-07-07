Busca juarense Raúl Rubio la gloria en la Copa Mundial de Wushu en China

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El atleta de 22 años representa a México como el único invitado por la Federación Internacional de Wushu en el certamen que reúne a los mejores exponentes del mundo.

Haikou, China (ADN/Staff).- El juarense Raúl Rubio competirá este martes en la Copa Mundial de Wushu que se celebra en Haikou, China, donde buscará consolidarse entre la élite internacional de esta disciplina.

Con 22 años de edad y una trayectoria de 15 años en el wushu, Rubio llega al certamen como el único representante mexicano invitado por la Federación Internacional de Wushu (IWUF), organismo que reúne a los mejores exponentes del deporte a nivel mundial.

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La Copa Mundial se desarrolla del 4 al 9 de julio en la provincia china de Hainan y reúne a más de 110 atletas provenientes de 28 países. El juarense competirá en las modalidades de Quanshu, Armas Largas, Armas Cortas y Duilian.

El torneo es considerado uno de los más exigentes del calendario internacional, ya que únicamente participan los ocho mejores clasificados de los campeonatos mundiales previos, quienes disputan un total de 22 medallas de oro en las ramas varonil y femenil.

Rubio afronta su segunda Copa Mundial consecutiva y llega ubicado entre los cinco mejores exponentes del mundo, de acuerdo con los criterios de clasificación de la competencia. A lo largo de su carrera ha representado a México en eventos internacionales celebrados en Brasil, Japón, Indonesia y Estados Unidos.

Además del atleta juarense, la delegación mexicana cuenta con la participación de Virginia Rivera, quien competirá en la modalidad de Gunshu (bastón), una de las pruebas técnicas del campeonato.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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