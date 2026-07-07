Inicia Dirección de Limpia operativo preventivo de limpieza en arroyos y diques

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Las acciones buscan reducir riesgos durante la temporada de lluvias mediante el retiro de basura, maleza y azolve en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- La Dirección de Limpia inició un operativo de limpieza y desazolve en arroyos y diques de Ciudad Juárez como parte de las acciones preventivas para la próxima temporada de lluvias, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los trabajos comenzaron en un arroyo ubicado en el cruce de las calles Francisco Almada y José María Sánchez Pareja, en la colonia Francisco I. Madero, tras una solicitud ciudadana presentada al presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, por la acumulación de maleza, basura y diversos residuos.

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Las cuadrillas realizaron labores de limpieza en el cauce y, al concluir la intervención, detectaron una importante acumulación de azolve, por lo que en los próximos días se empleará maquinaria para retirar el material y favorecer el flujo del agua durante las precipitaciones.

El funcionario indicó que también se efectuó un recorrido por otros arroyos del sector para identificar puntos prioritarios y programar nuevas intervenciones preventivas.

“Es sumamente importante sensibilizar a todos los vecinos, es importante mantener los diques libres de todo este tipo de residuos y si tienen la necesidad de disponer de tiliches, acudan por favor al programa de Punto Limpio a Tu Colonia, al destilichadero o al mega destilichaderos”, expresó.

Solís Kanahan exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar colchones, sillones, llantas, escombro y otros desechos en arroyos y diques, al señalar que durante las lluvias estos materiales pueden provocar taponamientos y convertirse en un riesgo para viviendas, vehículos y personas.

El director de Limpia señaló que la instrucción de la administración municipal es fortalecer las acciones preventivas y promover la participación ciudadana para mantener libres de residuos los cauces naturales, además de fomentar la denuncia de quienes continúan utilizando estos espacios como tiraderos clandestinos.

Agregó que, conforme avance el operativo, la Dirección General de Obras Públicas brindará apoyo con maquinaria especializada en los sitios donde sea necesario realizar trabajos de mayor alcance.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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