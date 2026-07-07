InicioEstadoBorderplex

Advierte Protección Civil temperaturas de hasta 37 grados para este martes en Ciudad Juárez

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La dependencia exhortó a la población a tomar precauciones ante el calor, especialmente en grupos vulnerables y personas que realizan actividades al aire libre.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este martes se espera una temperatura máxima de 37 grados centígrados en Ciudad Juárez, con condiciones de cielo mayormente soleado y baja probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones será de entre 1 y 4 por ciento. Además, se prevén vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora durante el día.

- Publicidad - HP1

Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 24 grados centígrados. El cielo permanecerá mayormente despejado y se mantendrán condiciones similares de viento, así como una probabilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil emitió una advertencia preventiva e hizo un llamado a la población para evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes desempeñan actividades al aire libre.

El pronóstico indica que el ambiente caluroso continuará durante los próximos días. Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 26, con cielo soleado y una probabilidad de lluvia de entre 1 y 3 por ciento.

Para el jueves, las condiciones prevén un nuevo incremento en la temperatura, con una máxima de 39 grados y una mínima de 26. Asimismo, se mantiene un pronóstico de cielo soleado, rachas de viento de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre 5 y 20 por ciento.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Amplía Cruz Pérez Cuéllar ventaja en Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez alcanza 34.5% de apoyo y supera por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Borderplex

Develan placa en honor al doctor José Guillermo Ortiz Collazo

El Dr. Ortiz Collazo fue integrante de Los Silvers y perdió la vida en...
Orbe

Atento EEUU para quienes faciliten vuelos chárter con migrantes de Cuba a Nicaragua

EEUU está "al tanto" de vuelos chárter desde Cuba hacia Nicaragua que transportan personas intentando migrar ilegalmente al Norte. El Departamento de Estado está considerando "consecuencias" ante este aumento. #EEUU #Cuba #Nicaragua #Migración #VuelosChárter
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto