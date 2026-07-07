Advierte Protección Civil temperaturas de hasta 37 grados para este martes en Ciudad Juárez

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La dependencia exhortó a la población a tomar precauciones ante el calor, especialmente en grupos vulnerables y personas que realizan actividades al aire libre.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este martes se espera una temperatura máxima de 37 grados centígrados en Ciudad Juárez, con condiciones de cielo mayormente soleado y baja probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones será de entre 1 y 4 por ciento. Además, se prevén vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora durante el día.

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Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 24 grados centígrados. El cielo permanecerá mayormente despejado y se mantendrán condiciones similares de viento, así como una probabilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil emitió una advertencia preventiva e hizo un llamado a la población para evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes desempeñan actividades al aire libre.

El pronóstico indica que el ambiente caluroso continuará durante los próximos días. Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 26, con cielo soleado y una probabilidad de lluvia de entre 1 y 3 por ciento.

Para el jueves, las condiciones prevén un nuevo incremento en la temperatura, con una máxima de 39 grados y una mínima de 26. Asimismo, se mantiene un pronóstico de cielo soleado, rachas de viento de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre 5 y 20 por ciento.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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