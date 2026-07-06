Encabeza la juarense Paola Rivera preparación de México rumbo a Santo Domingo 2026

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La armadora de la Selección Mexicana disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras conquistar el oro en el Final Four de la NORCECA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La voleibolista juarense Paola Rivera se prepara con la Selección Mexicana Femenil para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el equipo nacional buscará subir al podio en el torneo programado del 2 al 7 de agosto en República Dominicana.

La armadora chihuahuense forma parte de la concentración del representativo nacional, que enfrentará a selecciones de alto nivel en el Grupo A, con el objetivo de disputar las medallas en el Palacio Nacional de Voleibol de Santo Domingo.

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Rivera, exjugadora de Indomables de Ciudad Juárez, se ha consolidado como una de las piezas importantes del conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional, que apuesta por su velocidad, distribución del juego y efectividad en el servicio.

El combinado mexicano llega a la justa regional tras conquistar la medalla de oro en el Final Four de la NORCECA 2026, celebrado en Ponce, Puerto Rico, resultado que contribuyó a mantener a México entre las 20 mejores selecciones del ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

“Llevar el nombre de Ciudad Juárez y de México a escenarios internacionales es una responsabilidad que asumo con enorme orgullo.”

Con esta participación, Paola Rivera buscará contribuir a que la Selección Mexicana mantenga el nivel competitivo mostrado en los últimos torneos internacionales y aspire a un nuevo resultado destacado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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