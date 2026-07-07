Consolida programa Punto Limpio a tu Colonia la participación ciudadana en el manejo de residuos

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La Dirección de Limpia destacó la respuesta de vecinos en distintos sectores y anunció que continuará ampliando el programa para prevenir tiraderos clandestinos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- El programa Punto Limpio a tu Colonia mantiene una respuesta favorable de la ciudadanía y se consolida como una estrategia para promover la disposición adecuada de residuos voluminosos y reducir la formación de tiraderos clandestinos, informó el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan.

Durante el pasado fin de semana se instalaron contenedores en las colonias Azteca, Tierra Nueva, Pánfilo Natera y el fraccionamiento Roma Poniente, donde vecinos aprovecharon el servicio para depositar muebles, colchones, llantas y otros desechos de gran tamaño.

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En la colonia Pánfilo Natera fue necesario colocar un segundo contenedor debido a la alta participación ciudadana y a la demanda del servicio. De acuerdo con el funcionario, inicialmente el apoyo fue solicitado para retirar un acumulado de neumáticos generado durante una jornada comunitaria, pero posteriormente los habitantes utilizaron el espacio para desechar otros residuos voluminosos.

“Estamos muy agradecidos con la participación de los vecinos porque este programa solo funciona cuando existe corresponsabilidad entre ciudadanía y Gobierno Municipal”, expresó.

En Tierra Nueva, la Dirección de Limpia decidió instalar un Punto Limpio luego de recibir reportes ciudadanos sobre personas que continuaban arrojando escombro y tiliches en un dique que recientemente había sido intervenido durante la jornada Juárez Amanece Limpio, con el propósito de ofrecer una alternativa para la disposición adecuada de los desechos.

El funcionario indicó que la información proporcionada por los vecinos permitirá identificar a un nuevo infractor del programa El Cochino de la Semana, además de evaluar la instalación periódica de un contenedor en ese sector, considerando el uso responsable que han mostrado los habitantes.

Solís Kanahan destacó que los Puntos Limpios Fijos ubicados en Mesa Central y Manuel Talamás Camandari continúan registrando una alta demanda, ya que cada fin de semana reciben una cantidad considerable de residuos. Tan solo los lunes, señaló, se retira un volumen equivalente a tres contenedores llenos.

Finalmente, informó que la Dirección de Limpia trabaja en la programación de las próximas ubicaciones del programa, las cuales serán dadas a conocer el viernes a través de las redes sociales del Gobierno Municipal, la Dirección General de Servicios Públicos y la propia Dirección de Limpia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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