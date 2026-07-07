Contienen bomberos incendio en centro de acopio de neumáticos y evitan propagación del fuego

Publicidad - LB2 -

El siniestro afectó hasta 300 mil llantas, pero la rápida intervención de cuerpos de emergencia impidió que alcanzara el resto del material almacenado.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- Elementos del Departamento de Bomberos lograron contener un incendio de grandes dimensiones registrado durante la noche del lunes en un centro de acopio de neumáticos, evitando que las llamas se propagaran a millones de llantas almacenadas en el sitio, informó la Dirección General de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue reportada al número 911 a las 23:53 horas. Al arribar al lugar, la primera máquina extintora y una cisterna confirmaron la magnitud del incendio, por lo que solicitaron el apoyo de unidades adicionales para reforzar las labores de combate.

- Publicidad - HP1

Al operativo se incorporaron cinco máquinas extintoras más y otra cisterna, mientras que maquinaria pesada trabajó en la contención del fuego mediante el uso de tierra. Posteriormente también se sumaron dos unidades extintoras, así como personal y equipo de las empresas BRP y Robert Bosch.

Protección Civil informó que alrededor de las 4:00 de la madrugada el incendio fue controlado, aunque las labores de extinción continuaron durante este martes para eliminar cualquier riesgo de reactivación.

El área afectada comprende aproximadamente 100 por 200 metros, donde resultaron dañados entre 250 mil y 300 mil neumáticos fuera de uso, de un total estimado de 3.5 millones que permanecían almacenados en el centro de acopio.

La dependencia destacó que la coordinación entre el Departamento de Bomberos, el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) y maquinaria de la empresa Yvasa fue determinante para impedir que el fuego alcanzara el resto del material, lo que permitió reducir de manera significativa las afectaciones ocasionadas por el siniestro.

Las autoridades informaron que el personal permanecerá en el sitio hasta extinguir por completo el incendio y garantizar que no exista riesgo de que las llamas vuelvan a reactivarse.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.