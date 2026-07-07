Dan mantenimiento al camellón central de la avenida De los Aztecas

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Parques y Jardines realizó labores de limpieza, poda y retiro de residuos como parte del programa permanente de conservación de áreas verdes.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en el camellón central de la avenida De los Aztecas, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y mantener en buenas condiciones este espacio público.

Las labores incluyeron limpieza general, poda de vegetación, corte de hierba y retiro de los residuos generados durante la jornada, con la finalidad de conservar el corredor vial en condiciones adecuadas para peatones y automovilistas.

- Publicidad - HP1

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento que la dependencia desarrolla en distintos sectores de la ciudad, enfocado en la conservación de áreas verdes y espacios públicos.

El funcionario señaló que este tipo de intervenciones contribuye a mejorar el entorno urbano y a preservar en buen estado los camellones, parques y jardines que forman parte de la infraestructura pública municipal.

“La participación de la comunidad es fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada”, expresó al exhortar a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los espacios públicos.

Finalmente, la dependencia invitó a la población a evitar arrojar basura o cualquier tipo de residuos en la vía pública, con el propósito de conservar las áreas intervenidas y fortalecer las acciones permanentes de limpieza y mantenimiento en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.