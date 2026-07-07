Imparten plática sobre prevención vial y accidentología a estudiantes universitarios

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Personal de Educación Vial capacitó a alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas sobre los factores de riesgo en los hechos de tránsito.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- La Coordinación General de Seguridad Vial impartió una plática de concientización sobre accidentología y prevención vial a estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, con el propósito de fortalecer la cultura vial entre los jóvenes y promover una movilidad más segura.

La capacitación fue organizada por el área de Educación Vial y tuvo como tema “Accidentología, factores y causas en los hechos viales”, en el que se abordaron los principales factores de riesgo asociados a los accidentes de tránsito, así como la importancia de la prevención y la responsabilidad compartida de quienes utilizan la vía pública.

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La actividad se realizó en las instalaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas, ubicadas en la colonia Ignacio Zaragoza, donde participaron 16 estudiantes que reforzaron sus conocimientos en materia de seguridad vial.

La dependencia municipal informó que este tipo de acciones forma parte de su estrategia para acercar programas de educación vial a instituciones educativas, con el objetivo de fomentar conductas responsables entre las nuevas generaciones y contribuir a la prevención de siniestros viales.

“La corporación trabaja ‘Por una mejor cultura vial’, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad”, señaló la dependencia.

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró que continuará desarrollando actividades de capacitación y sensibilización en distintos planteles educativos como parte de las acciones permanentes para fortalecer la cultura de la prevención en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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