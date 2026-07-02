Atendió Protección Civil 38 emergencias; permanece bajo vigilancia incendio en centro de acopio

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Bomberos y Rescate Municipal respondieron a 38 servicios en un día; el siniestro registrado en Los Kilómetros ya fue controlado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que entre el 1 y el 2 de julio atendió 38 servicios de emergencia en distintos puntos de Ciudad Juárez, además de mantener vigilancia permanente en el incendio registrado en un centro de acopio de materiales, el cual quedó controlado la noche del martes.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, 26 de las emergencias fueron atendidas por el Departamento de Bomberos, mientras que 12 correspondieron a servicios de Rescate Municipal.

“A las 10:00 de la noche del martes quedó controlado el incendio registrado en el centro de acopio”, informó la dependencia.

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Protección Civil indicó que, tras controlar el siniestro, durante la noche y la madrugada se realizaron recorridos de monitoreo permanente en la zona para evitar una posible reactivación del fuego.

La dependencia agregó que las labores de vigilancia continuarán durante este jueves con el propósito de descartar cualquier riesgo y garantizar que el incendio permanezca completamente controlado.

El siniestro, registrado en el sector de Los Kilómetros, movilizó durante varios días a decenas de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones de apoyo, debido a la magnitud del incendio y a la gran cantidad de material combustible almacenado en el predio.