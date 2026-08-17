Conquista Chihuahua campeonato nacional infantil U-10 de béisbol

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Dorados venció 11-10 a Sonora en muerte súbita y se coronó en el Campeonato Nacional de FEMEBE.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La escuadra de la Liga Estatal de Béisbol de Chihuahua se coronó campeona del Campeonato Nacional U-10 de FEMEBE, luego de vencer 11 carreras a 10 a Sonora en un juego definido en muerte súbita.

El encuentro se disputó en el campo 12 de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Yucatán, donde ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado de principio a fin.

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Los Dorados lograron asegurar el título nacional tras sostener un partido de alta exigencia, en el que la ofensiva y la defensa fueron determinantes para mantenerse en la pelea hasta el cierre.

La representación chihuahuense contó con una destacada participación de peloteros de Ciudad Juárez, quienes aportaron jugadas clave durante el encuentro.

De acuerdo con el reporte del equipo, los jugadores fronterizos contribuyeron con bateo oportuno y acciones defensivas en momentos de presión, lo que permitió a Chihuahua mantenerse con opciones de triunfo.

La definición llegó en el cierre del octavo episodio, bajo la regla de muerte súbita, cuando el partido permanecía empatado y la tensión se mantenía en el terreno de juego.

En ese momento, Mateo Simental, jugador de la Liga Villahermosa de Ciudad Juárez, conectó un sencillo productor que impulsó la carrera de la victoria para dejar en el campo a Sonora.

Por su desempeño durante el torneo y su batazo decisivo en la final, Simental fue reconocido como Jugador Más Valioso de la competencia.

El campeonato nacional representa un resultado destacado para el béisbol infantil de Chihuahua y confirma la presencia competitiva de sus ligas en torneos de alcance nacional.

Con este triunfo, la Liga Estatal de Béisbol de Chihuahua se colocó en la cima de la categoría U-10, en una final que se resolvió por diferencia mínima ante un rival de alto nivel.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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