Consiguen Espartanos quinto lugar nacional de hándbol infantil

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El equipo juarense cerró su participación en Córdoba, Veracruz, tras caer 24-20 ante Aguascalientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El equipo Espartanos de Ciudad Juárez obtuvo el quinto lugar nacional en el Torneo Nacional de Hándbol Infantil, celebrado en Córdoba, Veracruz.

El conjunto chihuahuense cerró su participación con un partido de alta exigencia ante Aguascalientes, rival que se impuso con marcador de 24 a 20.

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A pesar del resultado, el equipo juarense mantuvo un desempeño competitivo hasta el cierre del encuentro, en una jornada marcada por intensidad física y presión deportiva.

Espartanos llegó a la fase final con un plantel reducido de apenas 10 jugadores, situación que obligó al equipo a sostener un mayor desgaste durante los partidos del torneo.

Durante el encuentro ante Aguascalientes, el conjunto juarense enfrentó además una expulsión por tarjeta roja, lo que redujo sus opciones de rotación en la cancha.

Pese a la desventaja, la escuadra de Chihuahua mantuvo el marcador cerrado y continuó en disputa hasta el silbatazo final.

El quinto lugar nacional representa un resultado destacado para el equipo fronterizo, que logró colocarse entre los mejores conjuntos infantiles del país.

La participación de Espartanos en Córdoba dejó constancia del crecimiento del hándbol infantil en Ciudad Juárez y del esfuerzo de sus jugadores durante la competencia nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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