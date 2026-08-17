Conquista Sebastián Flores torneo semanal de ajedrez Las Misiones

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El ajedrecista terminó invicto con 5.5 puntos y ganó el primer lugar por criterios de desempate técnico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Sebastián Flores se coronó campeón del Torneo Semanal de Ajedrez Las Misiones #109, luego de una jornada competitiva que reunió a jugadores de distintas categorías en Ciudad Juárez.

El evento fue avalado por la Liga Municipal de Ajedrez de Ciudad Juárez y contó con la participación de decenas de ajedrecistas, quienes disputaron seis rondas reglamentarias.

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Flores conquistó el primer lugar de la competencia de manera invicta, tras acumular 5.5 puntos de 6 posibles durante el torneo.

El candidato a maestro Jesús Vargas Pereda también logró una destacada participación al sumar 5.5 unidades, por lo que la definición del primer sitio se resolvió mediante criterios de desempate técnico.

De acuerdo con la organización, los criterios aplicados fueron Direct Encounter y sistema Buchholz, que favorecieron a Sebastián Flores para quedarse con el campeonato, mientras que Vargas Pereda obtuvo el segundo lugar.

El podio general lo completó Freddy Cardoza, quien consiguió la tercera posición al sumar 5 puntos en la competencia.

En la categoría Sub 20, David Valencia obtuvo el primer lugar, seguido por Juan Carlos López en la segunda posición y Leonardo Pineda en el tercer sitio.

En Sub 16, Cristian de los Reyes se quedó con el campeonato, mientras que Sebastián López obtuvo el subcampeonato y Edwin Villegas cerró el podio.

La categoría Sub 14 tuvo como ganador a Pablo Molina, seguido por Alexander Ocegueda en el segundo lugar y Fátima López en la tercera posición.

En Sub 12, el primer lugar fue para Alexia Tovar, mientras que Emma Pérez obtuvo el segundo sitio y Kyana Escareño consiguió la tercera posición.

En la categoría Sub 10, Erick Valdivia se adjudicó el campeonato, seguido por Kenneth Escareño y Ángela Ibarra, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la división de veteranos, Andreas Fuchs Fox obtuvo el primer lugar, Enrique Soriano se quedó con el subcampeonato y Abel Guerrero alcanzó el tercer sitio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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