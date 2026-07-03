Coordinará Municipio inspecciones tras incendio en centro de acopio de Los Kilómetros

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El Gobierno Municipal esperará los resultados de la investigación para determinar posibles responsabilidades dentro de su competencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció que coordinará inspecciones y dará seguimiento a las investigaciones por el incendio registrado en un centro de acopio ubicado en el kilómetro 26 de la carretera a Casas Grandes, una vez que concluyan los trabajos periciales para determinar el origen del siniestro.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que durante la emergencia la prioridad fue controlar el fuego y reducir el impacto de las densas columnas de humo para proteger a la población, mientras que la revisión administrativa se realizará una vez concluida la etapa de atención.

“Una vez que finalice la investigación, el municipio actuará en caso de existir responsabilidades dentro de su competencia”, indicó.

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El alcalde precisó que la regulación de este tipo de establecimientos y la disposición final de materiales reciclables corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, aunque adelantó que el Municipio propondrá mesas de coordinación con las autoridades estatales para fortalecer las acciones preventivas y evitar incidentes similares.

Ortiz Orpinel comentó que, de manera preliminar, todo apunta a que el predio operaba como un centro de acopio y no como una recicladora formal, situación que forma parte de las investigaciones en curso.

Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que el Departamento de Investigación de Incendios del Heroico Cuerpo de Bomberos continúa con los peritajes para establecer las causas del siniestro.

“Las entrevistas a testigos y el análisis de los sistemas de videovigilancia serán fundamentales para determinar cómo inició el fuego”, explicó.

El funcionario agregó que en sitios donde se almacenan materiales reciclables existen diversos factores de riesgo, ya que incluso una batería de teléfono celular puede generar una reacción química capaz de provocar incendios de gran magnitud.

Las autoridades municipales reiteraron que será hasta que concluyan los trabajos periciales cuando se determinen las causas del incendio y, en su caso, las responsabilidades y sanciones que correspondan a cada autoridad competente.