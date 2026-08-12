Convoca Acción Juvenil a encuentro estatal con más de mil 500 jóvenes

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El evento se realizará el 29 de agosto en Chihuahua y tendrá como ponente estelar a Gustavo Macalpin.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Acción Juvenil presentó el Encuentro Estatal 2026, evento que reunirá a más de mil 500 jóvenes provenientes de distintos municipios de Chihuahua.

La presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud, encabezada por la secretaria estatal de Acción Juvenil, Carolina Sotelo, quien informó que el encuentro se llevará a cabo el próximo 29 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.

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El evento tendrá como sede Lago Di Como, en la ciudad de Chihuahua, y contará con la participación del comunicador e influencer Gustavo Macalpin como ponente estelar.

Sotelo señaló que el encuentro es resultado del trabajo realizado por Acción Juvenil durante el último año, con recorridos por municipios, acercamiento con juventudes y apertura de espacios para la participación, capacitación y expresión de ideas.

“Hay una generación que quiere participar, prepararse e involucrarse en el presente y futuro de nuestro estado”.

La dirigente juvenil afirmó que Acción Juvenil busca consolidarse como un espacio de participación para jóvenes interesados en involucrarse en los asuntos públicos y comunitarios de Chihuahua.

Por su parte, el director operativo estatal de Acción Juvenil, Sergio Chaparro, informó que el evento estará dirigido a jóvenes de 15 a 26 años y será completamente gratuito.

Chaparro agregó que ya se trabaja en la logística para recibir a participantes provenientes de diferentes regiones del estado, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro.

“Los jóvenes no son solamente el futuro: son el presente de Chihuahua”.

Acción Juvenil, desde PAN Chihuahua, señaló que mantendrá su compromiso de abrir espacios para escuchar, formar e impulsar a una nueva generación de jóvenes que busca participar en las decisiones y acciones que impactan a sus comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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