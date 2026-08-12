Ofertan estudiantes en redes computadoras entregadas por el Municipio

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Al menos cuatro beneficiarios publicaron equipos recibidos como parte de los kits universitarios del programa municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Al menos cuatro jóvenes beneficiarios del programa municipal de kits universitarios ofertaron en redes sociales las computadoras que recibieron como parte del apoyo entregado por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

Las publicaciones fueron detectadas en internet, donde los equipos aparecen en venta con argumentos relacionados con que las y los beneficiarios ya contaban con una computadora y requerían el dinero para otros gastos.

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En una de las publicaciones, una persona señaló que el equipo correspondía al apoyo recibido mediante el programa municipal y explicó que decidió venderlo porque ya tenía una computadora propia.

“Sí. Es la de la beca. Es que la vendo porque yo ya tengo una y ocupo mejor el dinero”.

El sábado anterior, el Gobierno Municipal entregó 2 mil 850 kits universitarios a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, como parte del programa de apoyo para acceso a educación superior.

Cada paquete incluye una computadora portátil, mochila, termo y memoria USB, dentro de una inversión total de 41.5 millones de pesos para 4 mil 97 becas contempladas en este esquema municipal.

De acuerdo con el cálculo del programa, el costo unitario entre el kit universitario y la cobertura de acceso a una institución pública de educación superior fue de aproximadamente 10 mil 251 pesos por beneficiario.

Las computadoras ofertadas corresponden al modelo Lanix XBOOK Go, cuyo precio comercial puede variar según tienda y accesorios incluidos, mientras que en las publicaciones detectadas los equipos son ofrecidos entre 3 mil 200 y 3 mil 500 pesos.

Durante la entrega realizada en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, el presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel señaló que el programa busca fortalecer la permanencia de jóvenes en la universidad mediante apoyos que van más allá del pago de inscripción.

“Para poder transformar a Ciudad Juárez necesitábamos invertir en el valor más importante que tenemos, que son las niñas, los niños, las adolescentes y los jóvenes de nuestra ciudad”.

Ortiz Orpinel destacó que el programa pasó de cubrir únicamente la inscripción a incorporar herramientas de apoyo académico, como los equipos de cómputo, con el propósito de facilitar el acceso y desempeño de estudiantes de nuevo ingreso.

El caso abrió cuestionamientos sobre el destino de los apoyos entregados y la necesidad de revisar los mecanismos de seguimiento del programa, cuyo objetivo oficial es respaldar la continuidad educativa de jóvenes juarenses en instituciones públicas de nivel superior.

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