Reporta SSPM más de 4 mil atenciones preventivas durante julio

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La Dirección de Prevención Social informó acciones en escuelas, colonias, comercios, industrias y programas juveniles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó más de 4 mil atenciones directas durante julio, como parte de las acciones de proximidad ciudadana, prevención del delito y fortalecimiento del tejido social en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la Dirección de Prevención Social, durante el mes se benefició de manera directa a 4 mil 300 ciudadanas y ciudadanos, además de realizar intervenciones de vigilancia en planteles educativos, parques, comercios e industrias.

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El Agrupamiento Grupo 16, enfocado en prevención escolar y educación preventiva, brindó atención y supervisión en 425 escuelas, además de desplegar 600 recorridos de vigilancia en inmediaciones de planteles educativos.

Como parte de estas acciones escolares, se presentaron cuatro funciones de teatrinos preventivos, con las que se impactó a 227 estudiantes mediante dinámicas lúdicas y educativas orientadas a la prevención.

En el caso de Policía Comunitaria, la corporación intervino 150 colonias mediante esquemas de proximidad social, además de impartir 30 pláticas informativas y de concientización a mil residentes.

También se realizaron 130 visitas a vocales y comités comunitarios para dar seguimiento a peticiones ciudadanas, así como 10 actividades comunitarias masivas, entre jornadas, talleres y encuentros vecinales, con 2 mil 600 personas beneficiadas.

La Policía de Proximidad, dirigida al sector comercial e industrial, visitó 250 negocios, locales y pequeños establecimientos, además de atender directamente 67 maquiladoras y otras industrias.

Dentro de ese mismo esquema se efectuaron 180 recorridos preventivos en parques industriales y corredores comerciales, así como nueve pláticas especializadas en prevención del delito y seguridad laboral, con 450 personas capacitadas.

La Policía Patrulla Juvenil mantuvo cobertura en dos colonias prioritarias, realizó 40 visitas domiciliarias y de seguimiento, e integró a 60 jóvenes en programas de desarrollo, disciplina, deporte y mentoría.

La Unidad TTA, especializada en seguimiento e intervención a jóvenes en situación de vulnerabilidad o proceso de reinserción, atendió activamente a 50 jóvenes bajo acompañamiento continuo y realizó un traslado de asistencia especializada.

La SSPM señaló que continuará impulsando la estrategia de proximidad social y prevención del delito en distintos sectores del municipio, con presencia en comunidades, escuelas, espacios públicos y zonas productivas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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