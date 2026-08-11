Rehabilita Obras Públicas camellón central de la avenida Tecnológico

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La obra contempla una inversión de 45 millones de pesos y registra un avance del 15 por ciento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas realiza trabajos de rehabilitación en el camellón central de la avenida Tecnológico, como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para mejorar la imagen urbana en distintos puntos de la ciudad.

La intervención abarca el tramo comprendido entre el bulevar Zaragoza y la Glorieta del Kilómetro 20, una de las zonas de mayor circulación vehicular en el suroriente de Ciudad Juárez.

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El titular de Obras Públicas, Daniel González García, informó que el proyecto contempla la colocación de reflectores, jardineras, cisternas nuevas, sistema de riego, grava decorativa, pisos estampados y mantenimiento de guarniciones.

También se realizarán trabajos de pintura en cruces peatonales, instalación de barrera de protección metálica y forestación con especies endémicas de la región, con el objetivo de mejorar las condiciones del camellón y reforzar su integración al entorno urbano.

Entre las especies que serán plantadas se encuentran palo verde, huizache, cenizo de hoja verde, pennisetum, santolina, lavanda y rosa laurel, seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas de la región.

González García señaló que para esta obra se destinó una inversión de 45 millones de pesos y que actualmente los trabajos registran un avance del 15 por ciento.

El funcionario explicó que en esta etapa se trabaja en la colocación de cisternas, despalme en cinco tramos, canalizaciones y construcción de jardineras, como parte de las acciones iniciales del proyecto.

Obras Públicas pidió a las y los conductores que circulan por la zona mantener precaución y paciencia durante el desarrollo de las labores, ya que en algunos momentos será necesario señalizar carriles para permitir maniobras de maquinaria pesada y personal operativo.

La dependencia municipal indicó que la rehabilitación busca mejorar la imagen urbana y las condiciones del espacio público en una vialidad estratégica para la movilidad de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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