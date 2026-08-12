Dan mantenimiento a camellones de la calle David Herrera Jordán

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Parques y Jardines realizó limpieza, poda y retiro de residuos en el tramo de Abraham Lincoln a Rafael Pérez Serna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento general en el camellón central y laterales de la calle Ing. David Herrera Jordán, como parte de las acciones permanentes para conservar áreas verdes y mejorar la imagen urbana.

Las labores se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre la avenida Abraham Lincoln y la Rafael Pérez Serna, donde cuadrillas municipales atendieron distintos puntos de esta vialidad.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos incluyeron limpieza general, corte de hierba, poda de arbolado y retiro de residuos generados durante las acciones de mantenimiento.

El funcionario señaló que estas labores forman parte del programa permanente de atención a camellones, parques y áreas verdes que se desarrolla en diferentes sectores de Ciudad Juárez.

De acuerdo con Parques y Jardines, el objetivo es mejorar el entorno urbano, mantener espacios públicos en mejores condiciones y contribuir a la calidad de vida de las familias juarenses.

Zamarrón Saldaña hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de estos espacios, evitando arrojar basura y reportando cualquier situación que afecte las áreas verdes.

El director de Parques y Jardines indicó que las cuadrillas trabajan de manera constante para mantener una ciudad más limpia, verde y ordenada, mediante la conservación de los espacios públicos.

La dependencia municipal informó que cualquier reporte relacionado con parques, camellones o áreas verdes puede realizarse al número telefónico 656-737-0230.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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