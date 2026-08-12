Dan mantenimiento a camellones de la calle David Herrera Jordán

Parques y Jardines realizó limpieza, poda y retiro de residuos en el tramo de Abraham Lincoln a Rafael Pérez Serna.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento general en el camellón central y laterales de la calle Ing. David Herrera Jordán, como parte de las acciones permanentes para conservar áreas verdes y mejorar la imagen urbana.
Las labores se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre la avenida Abraham Lincoln y la Rafael Pérez Serna, donde cuadrillas municipales atendieron distintos puntos de esta vialidad.
El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos incluyeron limpieza general, corte de hierba, poda de arbolado y retiro de residuos generados durante las acciones de mantenimiento.
El funcionario señaló que estas labores forman parte del programa permanente de atención a camellones, parques y áreas verdes que se desarrolla en diferentes sectores de Ciudad Juárez.
De acuerdo con Parques y Jardines, el objetivo es mejorar el entorno urbano, mantener espacios públicos en mejores condiciones y contribuir a la calidad de vida de las familias juarenses.
Zamarrón Saldaña hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de estos espacios, evitando arrojar basura y reportando cualquier situación que afecte las áreas verdes.
El director de Parques y Jardines indicó que las cuadrillas trabajan de manera constante para mantener una ciudad más limpia, verde y ordenada, mediante la conservación de los espacios públicos.
La dependencia municipal informó que cualquier reporte relacionado con parques, camellones o áreas verdes puede realizarse al número telefónico 656-737-0230.
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