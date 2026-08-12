Llama Canacintra a construir agenda común por Ciudad Juárez

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Carlos Noé Hernández pidió a organismos empresariales anteponer el interés de la ciudad a diferencias institucionales o personales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente de Canacintra Juárez, Carlos Noé Hernández, llamó a los organismos empresariales de la ciudad a dejar de lado diferencias institucionales y construir una agenda común que coloque como prioridad el desarrollo de Ciudad Juárez.

Durante su mensaje ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el dirigente industrial planteó que la representación empresarial debe partir de una premisa central: “Juárez Primero con una agenda en común”.

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Hernández señaló que los liderazgos dentro de las cámaras y organismos empresariales son temporales, mientras que las instituciones permanecen y mantienen una responsabilidad de largo plazo con el desarrollo económico y social de la frontera.

“Los liderazgos cambian, pero los organismos permanecen”.

El presidente de Canacintra Juárez sostuvo que la discusión sobre la representación empresarial debe ordenarse bajo una lógica distinta, en la que primero esté Ciudad Juárez, después los organismos y finalmente quienes ocupan posiciones de liderazgo.

Advirtió que la coordinación entre cámaras no debe reducirse a una disputa por espacios dentro de las estructuras de representación, sino traducirse en acuerdos, acciones y resultados concretos para la ciudad.

Entre los temas que, dijo, requieren una postura empresarial coordinada se encuentran competitividad, seguridad, infraestructura, energía, desarrollo de talento, cruces fronterizos y generación de empleo.

Hernández indicó que estos asuntos inciden directamente en la capacidad de Ciudad Juárez para atraer inversiones, mantener su dinamismo económico y responder a los retos que enfrenta como una de las principales fronteras industriales del país.

“Son temas que inciden directamente en la capacidad de Juárez para atraer inversiones y mantener su dinamismo económico”.

El dirigente empresarial consideró que las diferencias entre organismos no deben convertirse en un obstáculo para alcanzar consensos sobre asuntos estratégicos, especialmente cuando están vinculados con la competitividad y el futuro de la ciudad.

Al cierre de su exposición, planteó la necesidad de privilegiar el diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos, aprovechando la experiencia y capacidades de las distintas cámaras y organizaciones empresariales de Ciudad Juárez.

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