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El eclipse solar total de este 12 de agosto cruza regiones del hemisferio norte; desde México solo puede seguirse mediante transmisiones en línea.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026 comenzó su recorrido por el hemisferio norte y avanzó durante la mañana sobre Groenlandia e Islandia, antes de continuar hacia Europa. El fenómeno no es visible desde territorio mexicano.

La trayectoria de la sombra lunar atraviesa zonas de Groenlandia, Islandia y España, donde habitantes y visitantes pueden observar la fase total del eclipse. Otras regiones de Europa y Norteamérica tienen acceso únicamente a una fase parcial, dependiendo de su ubicación geográfica.

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¿Dónde se puede ver el eclipse solar total de 2026?

Entre las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad se encuentran sectores de Groenlandia, el oeste de Islandia y diversas regiones de España, incluidas áreas cercanas a ciudades como Zaragoza, León y Valencia. México se encuentra fuera tanto de la trayectoria de totalidad como de las principales zonas de observación directa del fenómeno.

Para las personas que se encuentran en México, la alternativa es seguir el eclipse mediante transmisiones digitales. La NASA programó una cobertura especial desde las 11:15 horas, tiempo del centro de México, a través de sus plataformas y servicios asociados.

La agencia espacial estadounidense desplegó además equipos científicos para aprovechar el eclipse y estudiar la corona solar, una región de la atmósfera del Sol que normalmente queda oculta por su intenso brillo. Entre las operaciones previstas se encuentran observaciones desde aeronaves de gran altitud, estaciones terrestres y globos científicos.

“Un eclipse solar total cruzará Groenlandia, Islandia y España”, informó la NASA al anunciar parte de sus actividades científicas para este fenómeno.

¿Cuánto dura la fase total del eclipse?

El periodo de totalidad alcanza alrededor de dos minutos en algunos puntos de la trayectoria, aunque su duración cambia según la ubicación del observador. Durante ese intervalo, la Luna cubre completamente el disco solar y permite apreciar la corona.

La observación directa del Sol durante un eclipse requiere protección especializada. Los lentes para eclipse con filtros solares certificados son indispensables durante las fases parciales y tampoco deben utilizarse cámaras, telescopios o binoculares sin filtros colocados correctamente en la parte frontal del instrumento.

El eclipse del 12 de agosto forma parte de los fenómenos astronómicos de mayor interés de 2026 y ocurre mientras la comunidad científica desarrolla distintas mediciones para estudiar la actividad solar y los cambios temporales que provoca el oscurecimiento en la atmósfera terrestre.

Con información de agencias. Stream: timeanddate.com