Reportan autoridades 55 homicidios en marzo durante Mesa de Seguridad en Juárez

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Gobierno municipal destaca disminución en homicidios y más de 5 mil servicios de emergencia en la última semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades de los tres órdenes de gobierno presentaron los resultados operativos correspondientes a la última semana durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

En el informe, se destacó que durante marzo se han registrado 55 homicidios dolosos, lo que representa una disminución frente a los 78 casos contabilizados en el mismo mes de 2025, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas en la ciudad.

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En materia de atención a emergencias, la Dirección General de Protección Civil reportó 5 mil 533 servicios entre el 23 y el 26 de marzo, de los cuales el Departamento de Bomberos atendió 247 incidentes, incluyendo incendios, fugas y labores de apoyo.

Entre los servicios destacan incendios, fugas de gas y atención a personas lesionadas o enfermas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que en las últimas 24 horas se logró la detención de 15 personas por diversos delitos y 14 por faltas administrativas, además del aseguramiento de vehículos con reporte de robo y dosis de droga.

Asimismo, se atendieron 661 llamadas de emergencia a través del sistema CERI 911, mientras que en el mismo periodo se reportaron tres homicidios dolosos, cuatro casos de violencia contra la mujer y once robos a comercios.

En el rubro de movilidad, se elaboraron 5 mil 637 infracciones de tránsito, principalmente por no respetar semáforos, exceso de velocidad y uso del teléfono celular al conducir, además de que 80 conductores fueron retirados por manejar en estado de ebriedad.

Las autoridades destacaron el retiro de conductores ebrios como parte de las acciones preventivas.

También se informó que 181 vehículos fueron asegurados y 113 personas puestas a disposición de las autoridades, mientras que el programa de Auxilio Vial brindó 629 servicios en apoyo a automovilistas.

En cuanto a la incidencia delictiva por zonas, se identificaron colonias como Parajes del Sur, Francisco I. Madero, Partido Romero, Centro y División del Norte como áreas prioritarias, donde se reforzarán los operativos de vigilancia.

Las autoridades subrayaron que estos resultados forman parte de la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad en Ciudad Juárez y reducir los índices delictivos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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