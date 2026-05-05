Reporta Protección Civil muerte por descarga eléctrica y 44 servicios en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El incidente ocurrió en el fraccionamiento Campestre; también se atendieron lesiones y un incendio sin víctimas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal reportó la atención de 44 servicios de emergencia entre el lunes 4 y el martes 5 de mayo, de los cuales 27 correspondieron al Departamento de Bomberos y 17 a Rescate Municipal.

Entre los hechos relevantes, se confirmó el fallecimiento de un hombre en el fraccionamiento Campestre, tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda.

- Publicidad - HP1

El incidente ocurrió en el cruce de Del Ébano y Manuel Gómez Morín, donde la víctima hizo contacto accidental con cables de alta tensión, lo que derivó en el deceso en el lugar.

En otro evento, personal de emergencia atendió a un hombre lesionado en un domicilio de la colonia Los Ojitos, luego de que introdujera el dedo medio de la mano izquierda en un molino de maíz en funcionamiento, provocándose una lesión que requirió traslado al Centro Médico de Especialidades.

Asimismo, se reportó un incendio en un camión de transporte de personal sobre la avenida De las Torres y bulevar Zaragoza, el cual no dejó personas lesionadas y solo generó daños materiales.

“Se atendieron 44 servicios a la ciudadanía, en su mayoría sin novedades relevantes”

La dependencia municipal indicó que el resto de los servicios transcurrieron sin incidentes mayores, al tiempo que reiteró el llamado a la población a extremar precauciones al trabajar cerca de instalaciones eléctricas o al manipular maquinaria, a fin de prevenir accidentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.