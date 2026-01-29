Exige Xóchitl Contreras al alcalde priorizar bacheo y mantenimiento urbano

Publicidad - LB2 -

La diputada acusa despilfarro en proyectos sin impacto mientras calles de Juárez presentan deterioro generalizado

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, lanzó un llamado al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar para que priorice el mantenimiento de calles y el bacheo, al considerar que el deterioro de las vialidades mantiene colapsada a la ciudad y afecta de manera directa a miles de familias.

La legisladora recordó que el artículo 115 constitucional establece como responsabilidad directa del Municipio la prestación y mantenimiento de servicios públicos, entre ellos calles y pavimentación, por lo que rechazó que se traslade la responsabilidad a otros órdenes de gobierno.

Contreras señaló que la administración municipal ha privilegiado proyectos que calificó como innecesarios, mientras persisten problemas básicos en la infraestructura urbana, particularmente en las vialidades con mayor tránsito.

“Mientras Juárez se cae a pedazos, el alcalde tiró más de 50 millones de pesos en fierros inservibles, sin ningún beneficio real para la ciudadanía”.

La diputada sostuvo que con esos recursos se pudieron atender miles de baches, lo que habría reducido daños a vehículos y mejorado la movilidad urbana, y afirmó que el deterioro de calles se ha normalizado pese a su impacto cotidiano en la población.

Indicó que la falta de mantenimiento no admite excusas, al tratarse de una obligación legal y operativa del gobierno municipal, y subrayó que las decisiones presupuestales deben reflejar prioridades básicas y medibles.

“Exijo que el presidente municipal se ponga a trabajar, que asuma su obligación legal y moral de dar mantenimiento básico y digno a la ciudad”.

Finalmente, Contreras afirmó que continuará señalando lo que considera despilfarro y falta de resultados, y reiteró que Ciudad Juárez requiere acciones concretas y atención a problemas estructurales, particularmente en materia de infraestructura urbana.