Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 29, 2026 | 14:01
InicioEstado
Xochitl Contreras

Exige Xóchitl Contreras al alcalde priorizar bacheo y mantenimiento urbano

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

La diputada acusa despilfarro en proyectos sin impacto mientras calles de Juárez presentan deterioro generalizado

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, lanzó un llamado al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar para que priorice el mantenimiento de calles y el bacheo, al considerar que el deterioro de las vialidades mantiene colapsada a la ciudad y afecta de manera directa a miles de familias.

La legisladora recordó que el artículo 115 constitucional establece como responsabilidad directa del Municipio la prestación y mantenimiento de servicios públicos, entre ellos calles y pavimentación, por lo que rechazó que se traslade la responsabilidad a otros órdenes de gobierno.

- Publicidad - HP1

Contreras señaló que la administración municipal ha privilegiado proyectos que calificó como innecesarios, mientras persisten problemas básicos en la infraestructura urbana, particularmente en las vialidades con mayor tránsito.

“Mientras Juárez se cae a pedazos, el alcalde tiró más de 50 millones de pesos en fierros inservibles, sin ningún beneficio real para la ciudadanía”.

La diputada sostuvo que con esos recursos se pudieron atender miles de baches, lo que habría reducido daños a vehículos y mejorado la movilidad urbana, y afirmó que el deterioro de calles se ha normalizado pese a su impacto cotidiano en la población.

Indicó que la falta de mantenimiento no admite excusas, al tratarse de una obligación legal y operativa del gobierno municipal, y subrayó que las decisiones presupuestales deben reflejar prioridades básicas y medibles.

“Exijo que el presidente municipal se ponga a trabajar, que asuma su obligación legal y moral de dar mantenimiento básico y digno a la ciudad”.

Finalmente, Contreras afirmó que continuará señalando lo que considera despilfarro y falta de resultados, y reiteró que Ciudad Juárez requiere acciones concretas y atención a problemas estructurales, particularmente en materia de infraestructura urbana.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

Claudia buena y Claudia mala

En su obra La Política, Aristóteles describe las diversas clases de gobierno que existieron...
Parral

Concreta alcalde César Peña gestión de pasto sintético para el Gran Estadio Parral

La gobernadora María Eugenia Campos anunció un recurso de más de 12 millones de...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.