Prevén vientos moderados y cielo mayormente nublado en Ciudad Juárez este martes

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Protección Civil advierte rachas de hasta 50 km/h y posible presencia de polvo en el ambiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este martes 5 de mayo se esperan condiciones de viento de ligero a moderado, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, las rachas podrían alcanzar entre los 26 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar la presencia de polvo suspendido en distintas zonas de la ciudad.

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La temperatura máxima prevista es de 26 grados centígrados, con un cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia mínima, estimada entre el 0 y el 2 por ciento.

Para la noche, se anticipa un descenso térmico hasta los 14 grados centígrados, con condiciones similares de viento, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

En el pronóstico extendido, para el miércoles se espera una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 12, con cielo soleado y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Para el jueves, las condiciones se mantendrán estables, con máxima de 26 grados y mínima de 14, cielo despejado y rachas que podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora.

Las autoridades municipales recomendaron a la población tomar precauciones ante las ráfagas de viento, especialmente por la posible presencia de polvo en el ambiente, que podría afectar la visibilidad y la salud respiratoria.

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