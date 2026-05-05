Prevén vientos moderados y cielo mayormente nublado en Ciudad Juárez este martes

Protección Civil advierte rachas de hasta 50 km/h y posible presencia de polvo en el ambiente.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este martes 5 de mayo se esperan condiciones de viento de ligero a moderado, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico, las rachas podrían alcanzar entre los 26 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar la presencia de polvo suspendido en distintas zonas de la ciudad.
La temperatura máxima prevista es de 26 grados centígrados, con un cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia mínima, estimada entre el 0 y el 2 por ciento.
Para la noche, se anticipa un descenso térmico hasta los 14 grados centígrados, con condiciones similares de viento, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.
En el pronóstico extendido, para el miércoles se espera una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 12, con cielo soleado y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Para el jueves, las condiciones se mantendrán estables, con máxima de 26 grados y mínima de 14, cielo despejado y rachas que podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora.
Las autoridades municipales recomendaron a la población tomar precauciones ante las ráfagas de viento, especialmente por la posible presencia de polvo en el ambiente, que podría afectar la visibilidad y la salud respiratoria.
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