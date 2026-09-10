Reporta Protección Civil afectaciones por lluvia en distintos sectores de Juárez

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La dependencia mantiene vigilancia en zonas susceptibles a inundación, arroyos, diques y puntos con acumulación de agua

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Protección Civil informó que mantiene activo un operativo de vigilancia y atención de emergencias, luego de las lluvias registradas en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Como parte de las acciones preventivas, personal de la dependencia realiza vigilancia permanente en zonas susceptibles a inundación, arroyos, diques y puntos donde pudiera presentarse acumulación o corriente de agua, con el objetivo de detectar oportunamente situaciones de riesgo.

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Durante las últimas horas, Protección Civil atendió reportes relacionados con inundaciones en la calle Manuel Goitia, de la colonia Constitución; en el cruce de Xochimilcas y Chamulas, de la colonia Azteca; así como en avenida Paseo de la Victoria y Tapioca.

La dependencia también reportó afectaciones en las calles Flamingo y Chapultepec, además de la colonia Granjas de Chapultepec, donde se registraron acumulaciones de agua derivadas de las precipitaciones.

Uno de los puntos con mayor atención se ubicó en las calles Teotepec y Chauzingo, de la colonia Galeana, donde se reportó un sector inundado con domicilios afectados por corriente de agua.

Protección Civil informó además que se revisó el caudal pluvial en la calle Arroyo de las Víboras, donde se observó aproximadamente un 20 por ciento de corriente de agua, aunque el paso vehicular se mantuvo de manera continua.

Entre los reportes atendidos también se incluyó un incendio en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en las calles Sierra del Ayón, en el fraccionamiento Cerrada del Parque.

La Dirección de Protección Civil señaló que el operativo continuará activo para atender los reportes recibidos y mantener vigilancia en los sectores que pudieran presentar afectaciones por lluvia, acumulación de agua o corrientes peligrosas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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