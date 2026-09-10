Continuará Juárez con calor de hasta 38 grados durante el fin de semana

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Protección Civil prevé ambiente caluroso hasta el domingo y posible regreso de lluvias con tormentas eléctricas la próxima semana

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez mantendrá condiciones calurosas durante los próximos días, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta 38 grados centígrados durante el fin de semana, informó la Dirección General de Protección Civil.

Para este jueves 10 de septiembre, la dependencia municipal pronosticó una temperatura máxima de 36 grados centígrados, cielo mayormente soleado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.

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Durante la noche se espera una temperatura mínima cercana a los 23 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia, por lo que continuará el ambiente cálido en la región fronteriza.

De acuerdo con el reporte meteorológico ampliado, para el viernes se prevé nuevamente una máxima de 36 grados y mínima de 24, mientras que el sábado el termómetro podría llegar a 37 grados, con mínima de 25 y predominio de condiciones soleadas.

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados y mínimas de 23 a 25 grados, además de baja probabilidad de precipitación durante la mayor parte del periodo.

El panorama comenzaría a cambiar a partir de la noche del domingo, cuando aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Entre el lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre, las probabilidades de precipitación se estiman entre 10 y 40 por ciento.

En caso de desarrollarse tormentas, estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y precipitaciones de intensidad variable, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Para el periodo del lunes al miércoles también se anticipa un ligero descenso en las temperaturas, con máximas de entre 33 y 35 grados y mínimas de 22 a 24 grados, como parte de una transición gradual hacia condiciones menos extremas.

Protección Civil señaló que aún no se ha registrado el ingreso de sistemas frontales al territorio mexicano y que para la temporada 2026-2027 se contempla la presencia de alrededor de 56 frentes fríos, tres de ellos durante septiembre.

Con la llegada del otoño, prevista para el 22 de septiembre, y la disminución gradual de los efectos del Monzón Mexicano, se espera que durante las siguientes semanas inicie una transición hacia temperaturas más bajas, principalmente durante las noches y primeras horas del día.

La dependencia recomendó evitar exposiciones prolongadas al sol durante las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratados y extremar precauciones en caso de tormentas eléctricas, lluvia, rachas fuertes de viento o reducción de visibilidad al conducir.

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