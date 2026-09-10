Mantiene Protección Civil pronóstico de lluvias para Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La CEPC emitió un aviso preventivo por lluvias puntuales intensas en varias regiones del estado durante los próximos días

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias puntuales intensas durante los próximos días en gran parte del territorio chihuahuense.

De acuerdo con la dependencia estatal, estas condiciones son generadas por el monzón mexicano y una divergencia en altura ubicada sobre el noroeste del país, sistemas que mantendrán la probabilidad de precipitaciones en distintas regiones de Chihuahua.

- Publicidad - HP1

Para este jueves se prevén lluvias de moderadas a fuertes en los municipios de Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas y Guazapares, principalmente en zonas serranas y del occidente del estado.

También se esperan precipitaciones de dispersas a moderadas en Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Namiquipa, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos, Guachochi y Cuauhtémoc.

La CEPC informó que las lluvias se presentarán con menor intensidad en municipios de las regiones norte, noroeste, sur, suroeste y centro de la entidad, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora en Ahumada y Buenaventura, así como de 35 kilómetros por hora en Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Temósachic, Matachí, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Chihuahua, Aldama, Allende, La Cruz, Camargo y Ojinaga.

Las temperaturas máximas esperadas para la tarde son de 35 grados en Ciudad Juárez, 34 en Chihuahua, 39 en Ojinaga, 35 en Delicias, 34 en Camargo, 33 en Jiménez, 31 en Parral, 31 en Janos, 28 en Temósachic y Cuauhtémoc, 26 en Madera, 24 en Bocoyna y Guachochi, así como 23 grados en Balleza.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar arroyos, ríos o zonas inundadas con corrientes de agua, mantenerse informada mediante canales oficiales y utilizar el número de emergencias 9-1-1 únicamente en situaciones que representen un riesgo real.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.