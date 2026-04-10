Reporta Mesa de Seguridad detenciones y aseguramientos en Ciudad Juárez

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Autoridades informan más de 80 detenidos y decomiso de armas y droga en la última semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde autoridades presentaron los resultados de seguridad correspondientes a la última semana en la ciudad.

Durante el encuentro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó la detención de 71 personas por delitos del fuero común y 12 por delitos federales, además del aseguramiento de armamento y municiones.

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Entre lo decomisado se encuentran cuatro armas cortas, tres armas largas, 96 cartuchos y tres cargadores, como parte de las acciones operativas desplegadas en distintos sectores.

En materia de narcomenudeo, se reportó la detención de 22 personas por delitos contra la salud, así como el aseguramiento de 459 dosis de droga con un peso total de 1.072 kilogramos.

Por su parte, la Coordinación General de Seguridad Vial indicó que las infracciones más frecuentes fueron no respetar semáforos, exceso de velocidad, ignorar señalamientos de alto y el uso del teléfono celular al conducir.

El Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata atendió 87 accidentes viales, que dejaron 29 personas lesionadas y tres fallecimientos, siendo las colisiones el incidente más recurrente.

En el ámbito de atención a emergencias, el Departamento de Bomberos respondió a 56 incendios, mientras que el área de Rescate brindó 107 servicios, incluyendo atenciones médicas, traslados y situaciones de riesgo.

Asimismo, el área de Justicia Cívica reportó 399 audiencias, principalmente por faltas administrativas como escándalos en la vía pública y conductas que afectan la convivencia social.

El Instituto Municipal de las Mujeres informó que 31 mujeres ingresaron para recibir atención durante la semana, acumulando 318 servicios en lo que va del año.

En la reunión participaron también representantes de corporaciones estatales y federales, como la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la estrategia de coordinación en materia de seguridad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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