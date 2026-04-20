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Repara JMAS hundimiento en colector sobre la Anáhuac

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La intervención atiende un tramo colapsado de drenaje para evitar riesgos y mejorar el flujo sanitario en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició trabajos para reparar un hundimiento expuesto en la calle Anáhuac, en el cruce con el Eje Vial Juan Gabriel, derivado del deterioro de un colector de gran diámetro que ya había cumplido su vida útil.

De acuerdo con la información oficial, la intervención corresponde a un colector de 30 pulgadas, cuya falla provocó el colapso visible en la superficie, generando riesgos tanto para la circulación vehicular como para la infraestructura sanitaria en el sector.

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Las labores comenzaron durante la mañana de este lunes con la participación de cuadrillas del área de Alcantarillado, apoyadas con maquinaria especializada para la apertura de la vialidad y la sustitución del tramo afectado.

“Les pedimos paciencia ya que se requiere abrir y reparar, por lo que serán unas 2 o 3 horas más de trabajo”.

La reparación contempla tres metros lineales de tubería, con lo que se busca restablecer el flujo adecuado del sistema de drenaje y prevenir acumulaciones o saturaciones en las redes que dan servicio a colonias cercanas.

El objetivo principal de la obra es garantizar la correcta conducción de aguas residuales, además de reducir riesgos asociados a nuevos hundimientos o afectaciones en la zona intervenida.

La JMAS señaló que este tipo de acciones forman parte de los trabajos preventivos y correctivos para mantener en operación la infraestructura hidráulica de la ciudad, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones mientras concluyen las maniobras.

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