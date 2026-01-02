Repara J+ hundimiento por colapso de alcantarillado en la colonia Eco 2000

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez atendió una filtración de aguas negras que provocó daños en la vialidad de la calle Lince.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) reparó un hundimiento registrado en la calle Lince, en la colonia Eco 2000, el cual fue provocado por una filtración de aguas negras que derivó en el colapso parcial de la vialidad.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos iniciaron desde las primeras horas del día, cuando personal operativo procedió a delimitar el área afectada con el fin de garantizar la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por la zona.

- Publicidad - HP1

Posteriormente, tras la evaluación técnica de los daños, se llevaron a cabo las reparaciones correspondientes en la red de alcantarillado, con el objetivo de corregir la filtración y restablecer las condiciones de la calle.

“Este tipo de atenciones se tratan de hacer de la manera más oportuna para evitar un mayor riesgo”.

La J+ informó que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento y respuesta inmediata ante afectaciones a la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Finalmente, el organismo operador reiteró su compromiso de trabajar de manera continua por la seguridad y el bienestar de la comunidad, atendiendo de forma oportuna los reportes ciudadanos relacionados con el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.