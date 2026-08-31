Registran Puntos Limpios alta participación ciudadana durante fin de semana

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Limpia informó que los contenedores instalados en cuatro sectores alcanzaron su capacidad en pocas horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia reportó alta participación ciudadana durante el fin de semana en el programa Punto Limpio a tu Colonia, luego de que los cuatro contenedores instalados en distintos sectores alcanzaron su capacidad en pocas horas.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores fueron colocados en Praderas del Sol, Rancho Anapra, División del Norte y Horizontes del Sur.

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El programa forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para acercar a la población alternativas de disposición adecuada de residuos voluminosos, como colchones, llantas, sillones y otros tiliches.

“Estamos muy contentos porque estamos logrando el objetivo que busca el Gobierno Municipal: mantener limpia la ciudad y evitar que colchones, llantas, sillones y otros tiliches terminen en espacios no autorizados”, señaló.

Solís Kanahan explicó que la dinámica consiste en instalar los contenedores los viernes y retirarlos entre martes y miércoles; sin embargo, en esta ocasión varios se llenaron durante las primeras horas de operación.

El funcionario indicó que esta respuesta refleja el interés de la ciudadanía por aprovechar el servicio y disponer correctamente de residuos de gran tamaño.

No obstante, señaló que cuando los contenedores se saturan y continúan depositándose residuos alrededor, se generan problemas de imagen urbana y una carga adicional para las cuadrillas de recolección y limpieza.

Por ello, llamó a vecinos y promotores comunitarios a informar cuando los puntos alcancen su capacidad, para que personal de Limpia pueda sustituirlos por unidades vacías y mantener el servicio activo durante más días.

“El programa funciona mejor cuando trabajamos en equipo. Si nos avisan podemos hacer el cambio y continuar con la dinámica sin generar acumulamientos”, comentó.

El director de Limpia también exhortó a negocios relacionados con la venta y reparación de neumáticos a no utilizar los contenedores destinados a la ciudadanía.

Informó que esta mañana se detectó el depósito de más de 60 llantas en el Punto Limpio Fijo ubicado en la avenida Talamás Camandari y Mesa Central, aparentemente provenientes de establecimientos dedicados a ese giro.

Solís Kanahan explicó que los Puntos Limpios fueron creados para apoyar a familias que requieren deshacerse de residuos de gran tamaño y que tienen dificultades para trasladarlos al relleno sanitario.

El uso comercial de estos espacios, señaló, provoca saturación y afecta la atención a vecinos que buscan disponer de sus residuos de manera responsable.

La dependencia recordó que desponchadoras y negocios similares tienen obligaciones específicas en materia ambiental y manejo de residuos, las cuales deben cumplir ante las autoridades correspondientes.

La Dirección de Limpia invitó a la ciudadanía a seguir aprovechando los programas de disposición responsable y contribuir a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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