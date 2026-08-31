Reporta SSPM reducción de índices delictivos por mayor presencia operativa

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La corporación destacó el uso de tecnología, vigilancia preventiva y coordinación institucional para disminuir delitos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó una reducción en diversos índices delictivos en Ciudad Juárez, atribuida a una mayor presencia operativa, coordinación institucional y uso de herramientas tecnológicas para la prevención y atención de delitos.

El titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, informó que la estrategia de seguridad se apoya en la plataforma de vigilancia “Juárez Vigilante”, así como en cámaras, monitoreo y sistemas de respuesta para detectar riesgos y atender incidentes con mayor rapidez.

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Durante la conferencia de prensa semanal encabezada por el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, el funcionario señaló que estas herramientas han permitido mejorar la capacidad operativa de la corporación y fortalecer las acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la SSPM, entre 2020 y 2026 se observa una reducción acumulada de 64 por ciento en homicidios, delito que se mantiene como uno de los principales indicadores para evaluar las condiciones de seguridad en el municipio.

El presidente municipal destacó que los indicadores delictivos registran una tendencia a la baja y afirmó que los resultados obligan a mantener una coordinación más estricta con las instituciones de los distintos niveles de gobierno.

“Se ha estado haciendo un trabajo muy importante dentro del tema de la seguridad pública en el municipio; el dato que yo más recupero es de que van a la baja todos los índices delictivos en la ciudad”, comentó Ortiz Orpinel.

El alcalde señaló que la corporación avanza hacia un modelo de policía preventiva, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva antes de que ocurran los hechos y no limitarse únicamente a la reacción ante emergencias.

Durante agosto, la SSPM informó que fueron aseguradas 27 armas cortas y tres armas largas, además de la detención de 36 personas relacionadas con este tipo de delitos.

La corporación también reportó el aseguramiento de 19 kilogramos de diferentes tipos de droga y el decomiso de 10 mil 681 dosis de diversas sustancias, con la detención de 174 personas vinculadas a esos hechos.

Como parte de las intervenciones diarias y operativos especiales de prevención, agentes municipales detectaron 152 órdenes de aprehensión por distintos delitos, cuyos objetivos fueron arrestados y entregados a la autoridad correspondiente.

En materia de robo de vehículos, la SSPM informó que en 2020 se registraron 2 mil 561 casos, mientras que en 2026 se contabilizan 730, lo que representa una disminución de 57 por ciento respecto a ese año.

Frente al año anterior, la reducción en robo de vehículos es de 34 por ciento, de acuerdo con los datos presentados por la corporación municipal.

Muñoz Morales señaló que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantendrá las acciones de prevención, vigilancia y reacción inmediata, mediante el uso de tecnología y coordinación operativa de sus elementos.

La corporación indicó que continuará trabajando para fortalecer la seguridad en Ciudad Juárez y mejorar la respuesta institucional ante hechos delictivos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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