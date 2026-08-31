Invita IPACULT a Clínica de Cinematografía en el MAHCH

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La actividad gratuita será impartida por Creativos del Desierto como parte del programa cultural De Oriente a Poniente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, invitó a la ciudadanía a participar en la Clínica de Cinematografía que será impartida por el colectivo juarense Creativos del Desierto.

La actividad se llevará a cabo este martes 1 de septiembre, a las 7:00 de la tarde, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, con entrada gratuita para las personas interesadas en acercarse al lenguaje audiovisual.

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La clínica forma parte del programa cultural “De Oriente a Poniente”, que se desarrollará del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de Ciudad Juárez.

Esta programación multidisciplinaria se realiza en el marco de la celebración por los 25 años del Centro Municipal de las Artes, con actividades orientadas a acercar diversas expresiones artísticas a la comunidad.

Creativos del Desierto es una casa productora originaria de Ciudad Juárez, fundada en 2021 por jóvenes artistas con formación en dirección, actuación, producción y guionismo.

El colectivo surgió como una iniciativa para generar nuevas oportunidades dentro de la industria cinematográfica local, impulsando la creación audiovisual y la participación de nuevos talentos.

A través de su trabajo, la agrupación promueve la idea de que la realización cinematográfica no depende únicamente de grandes presupuestos, sino también de la creatividad, la pasión, el trabajo en equipo y el compromiso con las historias.

Además de producir cortometrajes, Creativos del Desierto abre espacios para quienes desean incursionar en el ámbito audiovisual mediante castings, colaboraciones y talleres informales.

El IPACULT informó que esta actividad forma parte de las acciones para fortalecer la oferta cultural en distintos puntos de la ciudad y acercar a la comunidad propuestas relacionadas con diversas disciplinas artísticas.

La programación de “De Oriente a Poniente” continuará hasta el 12 de septiembre en diferentes sedes participantes. La ciudadanía puede consultar la cartelera completa y horarios en los canales oficiales del IPACULT y en su página web.

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