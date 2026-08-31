Arranca programa cultural De Oriente a Poniente en Ciudad Juárez

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IPACULT y Las Misiones realizarán actividades artísticas del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en coordinación con el Centro Comercial Las Misiones, invitó a la ciudadanía a participar en el programa “De Oriente a Poniente”, que se realizará del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de la ciudad.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, informó que la propuesta consiste en una ruta de experiencias artísticas que durante dos semanas activará diversos espacios urbanos mediante una programación multidisciplinaria y colaborativa.

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El programa se realiza en el marco de la celebración por los 25 años del Centro Municipal de las Artes, con actividades que buscan acercar las expresiones culturales a nuevos públicos.

“De Oriente a Poniente” funcionará como un circuito cultural con la participación de artistas y creadores locales, además de instituciones y espacios que se suman a la agenda artística.

Olivas destacó que la iniciativa busca generar nuevas experiencias para la comunidad juarense, ampliar el acceso a actividades culturales y fortalecer la colaboración entre el sector artístico y distintos espacios de la ciudad.

La identidad visual del programa toma como referencia a Ciudad Juárez y a la ruta de transporte que conecta distintas zonas urbanas, incluido el trayecto entre el Centro Comercial Las Misiones y el Centro Municipal de las Artes.

Entre las actividades programadas se encuentran clínicas de cinematografía impartidas por Creativos del Desierto, talleres para la creación de dossiers dirigidos a artistas y un taller de producción musical a cargo del artista NotByme.

También se contemplan exposiciones artísticas, una Jam Session con el músico Fortunato Pérez como anfitrión y una presentación teatral a cargo de una compañía integrada por alumnas y alumnos graduados del CMA.

Las actividades se desarrollarán en diferentes sedes participantes, con el objetivo de conformar un circuito artístico activo durante dos semanas y acercar al público a diversas disciplinas y propuestas de talento local.

La programación iniciará este martes 1 de septiembre y continuará hasta el 12 de septiembre. La ciudadanía podrá consultar la cartelera completa y horarios en los canales oficiales del IPACULT y en su página web.

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