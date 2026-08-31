Rehabilita Limpia monumentos de la Cruz Roja y a la Madre en Juárez

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La dependencia realizó limpieza, lavado y repintado, además de llamar a la ciudadanía a preservar estos espacios históricos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia realizó trabajos de limpieza, lavado y rehabilitación en los monumentos de la Cruz Roja y a la Madre, con el objetivo de mantener en mejores condiciones espacios que forman parte de la identidad e historia de Ciudad Juárez.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la dependencia recibió recientemente dos peticiones para intervenir ambos monumentos, ubicados en distintos puntos de la ciudad.

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En el caso del monumento de la Cruz Roja, situado en la calle Henry Dunant, el funcionario explicó que ya había sido atendido semanas atrás, pero fue afectado nuevamente con grafiti.

Ante esta situación, personal de la dependencia realizó labores de limpieza y repintado para recuperar la imagen del espacio y evitar que el daño permaneciera visible.

Solís Kanahan indicó que también se intervino el monumento a la Madre, ubicado en el Parque Borunda, donde se llevaron a cabo trabajos de limpieza, lavado y repintado.

El objetivo, señaló, es que este espacio se encuentre en condiciones adecuadas para recibir a las personas que acuden al parque y preservar su valor simbólico para la comunidad.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar estos espacios públicos y evitar acciones que puedan dañarlos, al destacar que cada monumento representa una parte de la historia y la cultura de Ciudad Juárez.

“Debemos sentirnos orgullosos de los monumentos que tenemos en la ciudad, porque detrás de cada uno de ellos hay una historia y una razón de existir”, señaló.

Solís Kanahan reiteró que la conservación de los monumentos es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

La Dirección de Limpia invitó a las y los juarenses a respetar estos espacios, evitar pintas, daños o cualquier acción que afecte su imagen, y contribuir a su preservación como parte del patrimonio urbano de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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