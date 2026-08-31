Destinan 282 mil pesos en apoyos para deportistas juarenses

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Atletas locales participarán en competencias nacionales e internacionales de basquetbol, voleibol, futbol y artes marciales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física determinó la entrega de apoyos económicos para deportistas fronterizos que representarán a Ciudad Juárez en competencias nacionales e internacionales.

La regidora Karla Michaeel Escalante, coordinadora de la Comisión, informó que en esta ocasión se distribuirán 282 mil pesos entre atletas locales que viajarán a distintas sedes para participar en torneos y encuentros deportivos.

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Entre las ciudades donde competirán se encuentran Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Zacatecas, Guadalajara y Aguascalientes, además de compromisos programados en Argentina y España.

Los apoyos están dirigidos a deportistas que participarán en disciplinas como basquetbol, voleibol, futbol y diferentes estilos de artes marciales.

Escalante destacó que respaldar a los atletas locales es importante debido a que la participación en competencias implica gastos de traslado, hospedaje, alimentación, inscripciones y otros requerimientos.

La regidora señaló que, en muchos casos, estos costos son cubiertos directamente por madres, padres y familias de los deportistas, por lo que el apoyo municipal representa un respaldo para que puedan acudir a sus competencias.

De acuerdo con la edil, estos recursos permiten que las y los atletas tengan mayores posibilidades de continuar con su preparación y competir frente a representantes de otras ciudades y países.

La Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física indicó que este tipo de apoyos busca fortalecer la participación deportiva de jóvenes y atletas juarenses, además de reconocer el esfuerzo de quienes llevan el nombre de Ciudad Juárez a distintos escenarios de competencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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