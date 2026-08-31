InicioEstadoBorderplex

Destinan 282 mil pesos en apoyos para deportistas juarenses

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Atletas locales participarán en competencias nacionales e internacionales de basquetbol, voleibol, futbol y artes marciales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física determinó la entrega de apoyos económicos para deportistas fronterizos que representarán a Ciudad Juárez en competencias nacionales e internacionales.

La regidora Karla Michaeel Escalante, coordinadora de la Comisión, informó que en esta ocasión se distribuirán 282 mil pesos entre atletas locales que viajarán a distintas sedes para participar en torneos y encuentros deportivos.

- Publicidad - HP1

Entre las ciudades donde competirán se encuentran Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Zacatecas, Guadalajara y Aguascalientes, además de compromisos programados en Argentina y España.

Los apoyos están dirigidos a deportistas que participarán en disciplinas como basquetbol, voleibol, futbol y diferentes estilos de artes marciales.

Escalante destacó que respaldar a los atletas locales es importante debido a que la participación en competencias implica gastos de traslado, hospedaje, alimentación, inscripciones y otros requerimientos.

La regidora señaló que, en muchos casos, estos costos son cubiertos directamente por madres, padres y familias de los deportistas, por lo que el apoyo municipal representa un respaldo para que puedan acudir a sus competencias.

De acuerdo con la edil, estos recursos permiten que las y los atletas tengan mayores posibilidades de continuar con su preparación y competir frente a representantes de otras ciudades y países.

La Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física indicó que este tipo de apoyos busca fortalecer la participación deportiva de jóvenes y atletas juarenses, además de reconocer el esfuerzo de quienes llevan el nombre de Ciudad Juárez a distintos escenarios de competencia.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Avanza propuesta de Francisco Sánchez para la tipificación del narcoterrorismo en el Congreso de Chihuahua

Congreso celebrará mesas técnicas para analizar tipificación del narcoterrorismo en el código penal. Chihuahua, Chih...
Universitas

Se capacita a personal administrativo en el Modelo Educativo de la UACJ 2040

El documento institucional tiene que ver con la filosofía de servicio, vinculación e innovación,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto