Dará Municipio inmueble a asociación para atender a mujeres víctimas de violencia

Publicidad - LB2 -

El predio será otorgado en comodato al Centro de Protección de Mujer a Mujer para habilitar un espacio de resguardo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal contempla otorgar en comodato un inmueble a la asociación civil Centro de Protección de Mujer a Mujer, con el objetivo de habilitar un espacio de atención y resguardo para mujeres víctimas de violencia.

El proyecto busca brindar protección y atención especializada, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a mujeres y sus hijas e hijos que enfrentan situaciones de riesgo.

- Publicidad - HP1

Durante una reunión realizada este lunes, la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, y el director de Gobierno, Oscar Murillo Delgado, analizaron la propuesta.

Como parte del acuerdo, se autorizó avanzar en el otorgamiento en comodato de un terreno municipal con una superficie de 2 mil 804.135 metros cuadrados.

El predio cuenta con una construcción que se encuentra en condiciones de ser rehabilitada para convertirse en un espacio seguro para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar.

Escalante Ramírez informó que la propuesta fue presentada por Angelina Sierra, directora de la Fundación Centro de Protección de Mujer a Mujer.

La regidora explicó que la asociación civil cuenta con 26 años de trabajo en Ciudad Juárez y surgió en un contexto marcado por la violencia y desaparición de mujeres en esta frontera.

Destacó que el proyecto permitirá atender a mujeres que viven situaciones de violencia intrafamiliar y que requieren un lugar seguro para proteger su integridad y la de sus familias.

La edil señaló que la asociación ha gestionado recursos por más de 3 millones de pesos para rehabilitar el inmueble, cuya construcción permanecía abandonada.

“Creemos que es un muy buen proyecto, le estamos apostando a que esto nos va a ayudar justamente a mitigar un poco este tipo de situaciones”, expresó.

La propuesta será presentada para su análisis en la próxima sesión de Cabildo, donde se determinará lo conducente respecto al comodato del terreno municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.