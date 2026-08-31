Atienden quema de basura en Cerradas del Álamo tras denuncias vecinales

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Regidores y dependencias municipales recorrieron la zona para revisar tiraderos, quema de residuos y riesgos ambientales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil, junto con personal de distintas dependencias municipales, sostuvieron un encuentro con vecinos del fraccionamiento Cerradas del Álamo para atender denuncias por quema de basura en la zona.

La reunión fue encabezada por la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la Comisión, acompañada por los regidores Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y José Eduardo Valenzuela Martínez.

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También participaron representantes de las direcciones de Limpia, Ecología, Protección Civil, Desarrollo Urbano y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Ávalos Medina explicó que la visita derivó de las denuncias de habitantes del sector, quienes manifestaron preocupación por la quema de basura utilizada para la extracción de metales.

Los vecinos también señalaron la presencia constante de basura y escombro en un predio cercano a las viviendas, situación que genera riesgos ambientales y afecta las condiciones de vida en el fraccionamiento.

“Es importante que las Comisiones salgamos de las oficinas y acudamos directamente a las colonias y fraccionamientos para escuchar a los ciudadanos, conocer las condiciones que enfrentan y trabajar con las dependencias municipales en soluciones que atiendan sus necesidades”, expresó.

Durante la jornada, funcionarios municipales escucharon los planteamientos de las y los vecinos y realizaron un recorrido por la zona para identificar las condiciones del lugar.

Como parte de los acuerdos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal revisará la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en el sector, dentro del programa Vecinos en Alerta, impulsado por Ávalos Medina.

También se contempla desarrollar mesas de trabajo entre vecinos y la corporación preventiva, con el objetivo de mantener comunicación directa y atender situaciones de seguridad que se registren en la zona.

El director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, asumió el compromiso de establecer coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

La coordinación con autoridades estatales y federales será necesaria debido a que parte del terreno señalado corresponde a zona ejidal, condición que requiere intervención de distintas instancias.

La Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil informó que dará seguimiento a las acciones acordadas, con el objetivo de atender la quema de residuos, la acumulación de basura y los posibles riesgos para las familias del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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