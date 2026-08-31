Reconoce Ortiz Orpinel talento juarense con Premio de la Juventud Maass 2026

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Diez jóvenes fueron galardonados por sus aportaciones en áreas académicas, altruistas, artísticas, deportivas y productivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diez jóvenes juarenses recibieron el Premio de la Juventud Maass 2026 durante la sesión extraordinaria de Cabildo número 17, encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El reconocimiento fue entregado a jóvenes que destacaron por su talento, dedicación y aportaciones a Ciudad Juárez en los ámbitos académico, altruista, artístico, deportivo y productivo.

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El premio se dividió en dos categorías. En la categoría A, dirigida a jóvenes de 12 a 18 años, fueron reconocidos Luis Eduardo Villarreal Vázquez, en el área académica; Carlos Rivera Torres, en altruismo; André Montaño Ávila, en artística; Mateo Isaías Holguín Aguirre, en deportiva, y Sara Isabella Flores Quesada, en productiva.

En la categoría B, correspondiente a jóvenes de 19 a 29 años, los galardonados fueron Emiliano Gómez Montañez, en académica; Roberto José Antuna, en altruismo; Alma Patricia Favela Llamas, en artística; Suzeth Ramírez Hernández, en deportiva, y Roberto Alejandro Pérez Villegas, en productiva.

Durante su mensaje, Ortiz Orpinel señaló que las juventudes no solo representan el futuro de México, sino que forman parte activa del presente y contribuyen desde ahora al desarrollo de su comunidad.

El alcalde indicó que por ello es necesario continuar invirtiendo en educación, deporte, cultura y espacios de desarrollo, para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con mejores oportunidades.

También destacó que reconocimientos como el Premio de la Juventud Maass permiten visibilizar las distintas formas en que las nuevas generaciones canalizan su energía, creatividad y conocimientos para generar aportaciones positivas a la sociedad.

Ortiz Orpinel afirmó que las historias de las y los galardonados demuestran que en Ciudad Juárez existe talento que debe ser respaldado, además de abrir oportunidades para que más jóvenes descubran y desarrollen sus capacidades.

“Si ellos creen, como nosotros, Ciudad Juárez cree en ellos, ¿por qué no empezar a creerles desde hoy?”, expresó.

El presidente municipal reconoció además el papel de las familias como motor e impulso para las nuevas generaciones, y pidió a madres y padres sentirse orgullosos del trabajo que realizan en la formación de sus hijas e hijos.

Ante las y los jóvenes galardonados, refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de continuar generando condiciones y espacios que les permitan desarrollar sus capacidades.

“Ustedes ya están haciendo su esfuerzo, tendrá el Gobierno que poner las condiciones necesarias para que vayan a seguir encontrando espacios en los que puedan seguir desarrollándose”, manifestó.

La regidora Luz Clara Cristo Sosa, coordinadora de la Comisión de Juventud, señaló que el Premio de la Juventud Maass reconoce a quienes, mediante su esfuerzo académico, productividad y pasión artística, deportiva y altruista, abren camino para nuevas generaciones.

La edil resaltó que las personas galardonadas representan una muestra del talento existente en la frontera y de la capacidad de las juventudes para generar cambios positivos en su comunidad.

Por su parte, Luis Osvaldo Rivas García, director del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, afirmó que la edición 2026 coloca en el centro a diez jóvenes que desde distintos ámbitos están dejando huella en la ciudad.

“Gracias por convertir sus talentos en acciones, sus ideas en proyectos y sus sueños en oportunidades para otras personas”, expresó.

Rivas García exhortó a las juventudes a participar activamente en la construcción de la ciudad que desean y a seguir impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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