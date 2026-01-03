Registran buena respuesta al pago del Predial en el Suroriente de Juárez

Publicidad - LB2 -

Habitantes de colonias del sector aprovecharon la apertura de cajas en Zaragoza para cumplir con el impuesto y acceder a descuentos de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La apertura de cajas para el pago del Impuesto Predial en el Suroriente de la ciudad registró una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, informó la Coordinación de Atención Ciudadana de esa zona, al destacar la afluencia desde el primer día de operación.

El coordinador del área, Víctor Mario Valencia Carrasco, señaló que la comunidad respondió de manera favorable a la habilitación de las oficinas ubicadas en la colonia Zaragoza, lo que permitió agilizar los trámites y evitar traslados a otros puntos de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Como ocurre cada año, las personas adultas mayores fueron las primeras en acudir a realizar su pago en las oficinas localizadas en la avenida del Valle número 156, donde se concentran las cajas habilitadas para este sector.

El funcionario explicó que el objetivo de acercar este servicio al Suroriente es facilitar el cumplimiento del Predial, evitando que los contribuyentes tengan que trasladarse hasta las oficinas de Catastro cercanas al Puente Internacional Paso del Norte o a la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez.

Las cajas de cobro operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas, así como los sábados del mes de enero de 9:00 a 14:00 horas, como parte del esquema especial de inicio de año.

Por su parte, la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que durante enero se aplican descuentos acumulables, consistentes en un 3 por ciento por Contribuyente Cumplido —para quienes no tienen adeudos de años anteriores— y un 12 por ciento por pronto pago.

Añadió que en febrero el descuento total será del 10 por ciento, mientras que en marzo se mantendrá un beneficio del 5 por ciento, como incentivo para quienes aún no hayan realizado el trámite.

Finalmente, recordó que el pago del Predial puede realizarse en cajas autorizadas del Gobierno Municipal, así como en instituciones bancarias, en la página oficial del Municipio, en la aplicación Juárez Conectado y en diversas tiendas de autoservicio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.