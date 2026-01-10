Registra programa municipal de calistenia 3 mil asistentes en tres meses

Publicidad - LB2 -

La iniciativa promovió actividad física gratuita en parques del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una asistencia aproximada de 3 mil personas en distintos puntos de la ciudad, el programa de calistenia impulsado por la Dirección de Parques y Jardines concluyó con una amplia aceptación entre las familias juarenses, tras tres meses de actividades continuas.

René Luna, encargado de la logística del programa, informó que el proyecto concluyó el pasado 30 de noviembre, luego de registrar una destacada participación ciudadana durante su desarrollo en espacios públicos de la ciudad.

El funcionario explicó que las sesiones se realizaron principalmente en parques ubicados en el suroriente de Ciudad Juárez, entre ellos en los fraccionamientos Parajes del Oriente, Bosques de Salvárcar, Riberas del Bravo, San Ángel, El Granjero, Carlos Dickens y Colonial del Sur.

En estos espacios, personas de entre 5 y 80 años de edad participaron en entrenamientos gratuitos enfocados en el fortalecimiento físico, la activación corporal y la convivencia familiar, además de fomentar el uso adecuado de los parques y áreas verdes.

De acuerdo con la información presentada, el programa tuvo como objetivo impulsar hábitos saludables y promover la actividad física accesible, especialmente en sectores con alta densidad poblacional y limitada oferta recreativa.

Luna destacó la respuesta positiva de la ciudadanía y señaló que existe interés institucional en dar continuidad al programa durante el presente año, con la posibilidad de ampliar su cobertura a más colonias y parques de la ciudad.

El Gobierno Municipal indicó que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y promover el bienestar comunitario a través del aprovechamiento de los espacios públicos.

